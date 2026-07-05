Το κράτος θυμήθηκε τα πρόστιμα του 2023

* Όταν το κράτος δεν σέβεται τους πολίτες τότε τα αισθήματα γίνονται αμοιβαία. Την περασμένη βδομάδα, πληροφορούμαστε, ανταλλάχθηκαν βαριές κουβέντες μεταξύ πολιτών και της συνοριακής μας Αστυνομίας στα οδοφράγματα, όταν οι συνοριακοί μας αστυνομικοί άρχισαν να σταματούν πολίτες και να τους επιδίδουν ειδοποιήσεις για πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν ερήμην από το 2023 και 2024 για παραβίαση των κανονισμών τροχαίας με βάση τις κάμερες που εγκαταστάθηκαν. Οι περισσότεροι διαμαρτύρονταν ότι δεν πήραν ποτέ μέσω της νόμιμης οδού τις ειδοποιήσεις αυτές και ότι ήταν απαράδεκτο να τις παραλαμβάνουν μεταβαίνοντας στα κατεχόμενα μέσω του σκληρού συνόρου που έχει επιβάλει πλέον η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Ας αναδείξουμε ακόμα δύο πρακτικά προβλήματα πέραν της νομιμότητας επίδοσης. Πρώτον, κάποιοι διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ τα οποία μαζεύτηκαν από το 2023. Δεύτερον, κάποιοι άλλοι εγείρουν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Άτομα παρέλαβαν 10 και πλέον πρόστιμα το 2023 και το 2024 με 15-20 βαθμούς ποινής. Αν τα πληρώσουν τώρα σημαίνει ότι χάνουν την άδεια τους για τους επόμενους μήνες. Ποιος κυβερνών και ποιος βουλευτής θεωρεί ότι αυτό είναι λογικό; Να πάρεις δηλαδή μαζεμένα πρόστιμα τα οποία δεν σου επιδόθηκαν στην ώρα τους όχι με δική σου ευθύνη και να χάσεις την άδεια οδήγησης μετά από 3 χρόνια, ενώ αν τα έπαιρνες κανονικά οι βαθμοί θα είχαν σταδιακά παραγραφεί. Κάποιοι αποφάσισαν χωρίς καμιά ευαισθησία και προβληματισμό να ταλαιπωρήσουν μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Θέλετε και το κερασάκι; Όταν πάρεις κανένα φίλο αστυνομικό και ρωτήσεις τι κάνουμε τώρα, παίρνεις και την απάντηση: «Μην τα πληρώσεις γιατί θα μπεις σε περιπέτειες». Κράτος να σου λάχει!

ΘΟΥΚΥΣ