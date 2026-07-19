Όποιος δεν ξέρει τον Παμπορίδη ακριβά τον αγοράζει. Οι περισσότεροι δεν τον ήξεραν προφανώς, εξού και τον έβγαλαν δεύτερο βουλευτή Λευκωσίας. Τώρα το φυσούν και δεν κρυώνει. Πήρε στέλεχος του ΔΗΣΥ Λευκωσίας και απήθυνε στη στήλη ένα λογικό κατά τον Θουκύ ερώτημα: «Καλά, τον τιμήσαμε με τις ψήφους μου και τον βγάλαμε βουλευτή. Δεν θα ήταν σωστό, πριν αρχίσει να μας μιλά για τις Προεδρικές και να προκαλεί εσωστρέφεια καταγγέλλοντας ότι κάποιοι στο κόμμα τον υπονόμευσαν, να παρουσιάσει κάποιο έργο;» Καλέ μου φίλε, αυτά γίνονται σε κανονικές χώρες, όχι στην Κύπρο η οποία βρίθει λαϊκιστές και ψώνια.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2022 έκανε άπειρες επαφές ώστε να είναι υποψήφιος του ΑΚΕΛ πατώντας πάνω στο ΓεΣΥ που υλοποίησε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου! Δεν τα κατάφερε, οπότε σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υποψήφιος του ΔΗΣΥ για το 2026. Κάπου το πολιτικό ποίημα του Καβάφη «Ας Φρόντιζαν» του ταιριάζει γάντι του Παμπορίδη, με κάποιες ελαφρές παραλλαγές βέβαια: «Θ’ απευθυνθώ προς τον Στέφανο πρώτα, κι αν ο μωρός αυτός δεν μ’ εκτιμήσει, θα πάω στον αντίπαλό του, τον Νικόλα. Κι αν ο ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει, πηγαίνω παρευθύς στην Αννίτα. Θα με θελήσει πάντως ένας απ’ τους τρεις. Κι είναι η συνείδησίς μου ήσυχη για το αψήφιστο της εκλογής. Βλάπτουν κι οι τρεις τους την... Κύπρο το ίδιο».

ΘΟΥΚΗΣ