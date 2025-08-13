Ούτε αναφορά για τη Διεύθυνση των Φυλακών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Για την απόδραση του «Κομμωτή» από τις Κεντρικές Φυλακές πλήρωσαν το μάρμαρο οι τότε αρχηγός και υπαρχηγός Αστυνομίας και ο αναπληρωτής διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών. Με την υπόθεση του φόνου του Τουρκοκύπριου Τανσού Τσιντάν, που διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2022 μέσα στην πτέρυγα που εξέτιε την ποινή του, από πού κι ως πού από το κάδρο των ευθυνών είχε εξαιρεθεί η Διεύθυνση του σωφρονιστικού ιδρύματος; Το θύμα δεχόταν βάναυσα χτυπήματα επί δύο ημέρες, τρία μέλη του προσωπικού των φυλακών κρίθηκαν ένοχα και για την τότε Διεύθυνση ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μπορεί κάποιος νοήμων σε τούτον τον τόπο να μας δώσει μια λογική εξήγηση; Εκτός βέβαια εάν οι αποφάσεις λαμβάνονται αναλόγως του ονόματος των εμπλεκομένων.

