Σταθεροποιείται στο 3% η ανάπτυξη- Παραμένουν τα ρίσκα

Σταθεροποιείται κοντά στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με τα ρίσκα ωστόσο να παραμένουν τα οποία δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

O ρυθμός ανάπτυξης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην ΕΕ μετά την Ιρλανδία όπου η ανάπτυξη ανήλθε στο 16,2%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 3,1%, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2024 στο 3%.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, μη εποχικά προσαρμοσμένος, υπολογίζεται στο 3,6%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Ενημέρωση και Επικοινωνίες, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια.

Εκτιμήσεις για ανάπτυξη

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2025 θα διαμορφωθεί στο 3,1%, με την εγχώρια ζήτηση, επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση να αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη. Οι προοπτικές της οικονοµίας παραµένουν θετικές μακροπρόθεσμα, παρόλο το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, µε την οικονοµία να αναµένεται να συνεχίσει να καταγράφει σχετικά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, εκτιμά το υπουργείο.

Από πλευράς πραγματικής οικονομίας, σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, το 2026 και 2027 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 3,1% και 3,0% αντίστοιχα.

Στην ενδιάμεσή του έκθεση που δημοσιοποίησε πρόσφατα, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές αντοχές στις εξωγενείς πιέσεις, καθώς ο συνδυασμός μεγάλων ιδιωτικών έργων, εγχώριας ζήτησης και δημόσιας κατανάλωσης διατηρεί το ΑΕΠ σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

«Η επίδραση των εξωγενών εξελίξεων δεν αναμένεται πως θα έχει σημαντικό αποτύπωμα μέσα στο 2025, ενώ για το 2026 αναμένεται πως ο ρυθμός ανάπτυξης θα παρουσιάσει μικρή αποκλιμάκωση αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κοντά στο 3%», εκτίμησε.

Μεσοπρόθεσμα, πρόσθεσε, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, τον μετριασμό των κλιματικών επιπτώσεων, τις ανάγκες υποδομών αλλά και τις ανάγκες για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα άμυνας, ενδέχεται να ασκήσουν πρωτογενώς δημοσιονομικές πιέσεις. Οι δε μακροοικονομικές πιέσεις θα είναι τόσο άμεσες όσο και δευτερογενείς.

Πρόσφατα, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου προχώρησε σε προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για τον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τα έτη 2025 και 2026, με τους κινδύνους ωστόσο, όπως υπέδειξε, να παραμένουν. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στην Κύπρο προβλέπεται στο 3,2% το 2025 και στο 3,3% το 2026, ελαφρώς πιο κάτω από τον ρυθμό μεγέθυνσης που επιτεύχθηκε το 2024.

Ο ταχύτερος από τον αναμενόμενο ρυθμός μεγέθυνσης στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς και οι περαιτέρω βελτιώσεις στην εγχώρια δραστηριότητα και την αγορά εργασίας (όπως αποτυπώνονται σε προπορευόμενους δείκτες για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου) υποδηλώνουν ισχυρότερες προοπτικές, επεσήμανε το ΚΟΕ.

Επίσης, ανέφερε, η επιβράδυνση του πληθωρισμού και η μείωση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, που ασκεί καθοδικές πιέσεις στο εγχώριο κόστος δανεισμού, συμβάλλουν στις βελτιωμένες προοπτικές μεγέθυνσης.

Παρά την αναθεώρηση των εκτιμήσεών του, το Κέντρο επεσήμανε ότι η ανάπτυξη στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων παρέμεινε υποτονική και το οικονομικό κλίμα στην ΕΕ συνέχισε να κυμαίνεται κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του, περιορίζοντας τις προοπτικές για την Κύπρο.

Οι προβλέψεις συνοδεύονται από κινδύνους για χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο ρυθμό μεγέθυνσης, ιδίως αν οι υψηλότεροι δασμοί επηρεάσουν αρνητικά τον ρυθμό μεγέθυνσης στην ΕΕ.

Άλλοι κίνδυνοι για τις προοπτικές στην Κύπρο απορρέουν από γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και από ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Καλύτερες από τις προβλεπόμενες προοπτικές ενδέχεται να προκύψουν από ενδυναμωμένη ζήτηση λόγω υποχώρησης της παγκόσμιας αβεβαιότητας ενόψει της εφαρμογής συμφωνιών διεθνούς εμπορίου, καθώς και λόγω νέων επενδύσεων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποβάθμισε τον Απρίλιο τις εκτιμήσεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου, εκτιμώντας για το 2025 ότι αυτός θα περιοριστεί στο 2,5% του ΑΕΠ από 3,1% που ανέμενε πριν. Επιπλέον, για το 2026 το ΔΝΤ εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης στο 2,7%. Στο World Economic Outlook Απριλίου, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η απότομη αύξηση στους δασμούς και συνεπακόλουθα στην αβεβαιότητα «θα οδηγήσει σε σημαντική επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον».

Όσον αφορά την ΕΕ ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 1,5% το δεύτερο τρίμηνο από 1,6% το πρώτο τρίμηνο και στην ευρωζώνη στο 1,4% από 1,5%.