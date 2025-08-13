Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στο τέλος δεν θα κάνουν τίποτα!

Ο κλάδος Αστυνομίας της συντεχνίας «Ισότητα», διά του λαοπρόβλητου εκπροσώπου της, εμφανίστηκε και πάλι με το γνωστό της αίτημα για απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων. Ποια είναι η επίσημη θέση της Αστυνομίας επί τούτου δεν μάθαμε ακόμα αλλά έχει ενδιαφέρον η επιλεκτική ευαισθησία κάποιων. Βλέπετε, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μία χαρά αστυνομεύουν αγώνες, ακόμα και με παρουσία εκατοντάδων Ισραηλινών, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι περισσότερα, ομοίως και στους αγώνες μπάσκετ. Το ίδιο και πρόσφατα με εκατοντάδες οπαδούς της ΑΕΚ Αθηνών. Είναι για αυτό ενδιαφέρον να μας πει η «Ισότητα» τι τελικά θέλουν να κάνουν ως αστυνομικοί; Τον κόσμο στα γήπεδα τον περιορίσαμε και βάλαμε δουλειά στους επιτηρητές. Ψιλοαπαγορεύσαμε τις διαδηλώσεις, βάλαμε κάμερες τροχαίας αντί για μπλόκα. Έμεινε κάτι να κάνει η Αστυνομία Κύπρου; 

Παζ.

Κύπρος αστυνομία Ποδόσφαιρο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

