Στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή και απαραίτητη σε μια δημοκρατία. Όμως, η σκόπιμη αμφισβήτηση του πατριωτισμού του αντιπάλου, ιδίως όταν συνοδεύεται από διαστρέβλωση γεγονότων και δαιμονοποίηση της διαφορετικής άποψης, δεν είναι πολιτικός διάλογος. Είναι επικίνδυνη διάβρωση της εμπιστοσύνης που συγκρατεί το δημοκρατικό μας οικοδόμημα. Βέβαια, στην Κύπρο, η συγκεκριμένη πρακτική έχει μακρά παράδοση. Άντε να βγεις από μέσα…
Μούσκος