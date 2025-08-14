Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ότι δεν θα συζητήσει το εδαφικό με τον Πούτιν - TΙ θα του προτείνει για Αλάσκα

Αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη στάση του για το θέμα της ανταλλαγής εδαφών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία φαίνεται, σύμφωνα με το NBC, να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που είχε τις προηγούμενες ώρες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να τους είπε ότι δεν σχεδιάζει να μιλήσει για το εδαφικό στο τετ α τετ με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο που επικαλείται δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους αξιωματούχοι και άλλους τρεις που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία Τραμπ-Ευρωπαίων, ο Αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε τη θέση αυτή σε τηλεφωνική συνομιλία με τους ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη

Ο Τραμπ φέρεται να είπε ότι θα πάει στη συνάντηση με τον Πούτιν με στόχο να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Στη συνομιλία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με ορισμένους από όσους συμμετείχαν να έχουν την εντύπωση ότι ο Τραμπ δεν είναι αισιόδοξος για τη συνάντηση της Παρασκευής.

Η πρόταση για ορυκτά και σπάνιες γαίες

Την ίδια ώρα ο βρετανικός Telegraph μεταδίδει ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να προσφέρει στον Πούτιν πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά, προκειμένου να τον ενθαρρύνει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά το δημοσίευμα η πρόταση Τραμπ θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη Μόσχα, την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας και την παροχή πρόσβασης σε ορυκτά σπάνιων γαιών στα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Την προετοιμασία της πρότασης αυτής εμφανίζεται να κάνει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος, κατά το δημοσίευμα, διερευνά τις οικονομικές αντισταθμίσεις που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία προκειμένου να επιταχυνθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι διαθέτει το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή μπαταριών. Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου βρίσκονται σε περιοχές που κατέχει η Ρωσία, και ο Πούτιν έχει διεκδικήσει τα πολύτιμα ορυκτά που βρίσκονται στις περιοχές που κατέχουν οι δυνάμεις του.

«Υπάρχει μια σειρά κινήτρων, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι και μια πιθανή συμφωνία για ορυκτά/σπάνια μέταλλα», δήλωσε στο Telegraph πηγή με γνώση των προτάσεων.

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για τα ορυκτά σπάνιων γαιών με το Κίεβο, επιτρέποντάς του να εκμεταλλευτεί τους πλούσιους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας. Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να δημιουργήσει νέες εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιταχυνθούν με τη συνεργασία της Ρωσίας.

Άλλα κίνητρα περιλαμβάνουν την άρση των απαγορεύσεων εξαγωγής ανταλλακτικών και εξοπλισμού που απαιτούνται για τη συντήρηση ρωσικών αεροσκαφών, πολλά από τα οποία έχουν βρεθεί σε κατάσταση αχρηστίας.

Οι δυτικές χώρες έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Μόσχας σε κρίσιμα ανταλλακτικά και άλλο εξοπλισμό από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες και τον στρατό να καταστρέψουν παλιά αεροσκάφη για να βρουν ανταλλακτικά.

Σχεδόν το 30% των αεροσκαφών της Ρωσίας που έχουν κατασκευαστεί στη Δύση και δεν μπορούν να συντηρηθούν ενδέχεται να καθηλωθούν στα εδάφη τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με δήλωση του Σεργκέι Τσεμέζοφ, επικεφαλής της Rostec, του κρατικού ομίλου αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας, που έγινε φέτος.

Η άρση των κυρώσεων κατά των ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσε να αποδειχθεί επικερδής για τον αμερικανικό κατασκευαστή Boeing. Με στόλο που αριθμεί περισσότερα από 700 αεροσκάφη, κυρίως Airbus και Boeing, οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους αμερικανούς προμηθευτές για κρίσιμα ανταλλακτικά και συντήρηση

Ο Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Ρωσία ευκαιρίες για την εκμετάλλευση των πολύτιμων φυσικών πόρων στο στενό που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ. Η Αλάσκα, που χωρίζεται από τη Ρωσία από μόλις τρία μίλια του Βερίγγειου Πορθμού, εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικά ανεξερεύνητα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του 13% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η ανάπτυξη της παρουσίας της Ρωσίας στο στενό θα ενισχύσει τα στρατηγικά συμφέροντα του Πούτιν στην περιοχή της Αρκτικής, η οποία αντιπροσώπευε το 80% της παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας το 2022.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσαν στον Telegraph ότι τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από την Ευρώπη, αρκεί να μην θεωρηθούν ανταμοιβή για τη Ρωσία. «Η αίσθηση είναι ότι πρέπει να παρουσιαστεί ως ευθυγράμμιση με την κοινή γνώμη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανταμοιβή για τον Πούτιν», δήλωσε μια ένας από τους πηγές.

Πηγή: protothema.gr