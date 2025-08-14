Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Την αρχαιότερη μαύρη τρύπα που έχει καταγραφεί ποτέ εντόπισε το τηλεσκόπιο James Webb

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Καλλιτεχνική απεικόνιση του γαλαξία CAPERS-LRD-z9, που στο κέντρο του περιέχει την αρχαιότερη μαύρη τρύπα που έχει καταγραφεί ποτέ Erik Zumalt/The University of Texas at Austin

Η ομάδα ανακάλυψε ένα ξεχωριστό μοτίβο μηκών κύματος φωτός που δημιουργείται όταν γρήγορα κινούμενο αέριο πέφτει σε μια μαύρη τρύπα.

Επιστήμονες που χρησιμοποίησαν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισαν την αρχαιότερη μαύρη τρύπα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, η οποία χρονολογείται σε περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η μαύρη τρύπα και ο γαλαξίας στον οποίο βρίσκεται, που ονομάστηκαν μαζί CAPERS-LRD-z9, υπήρχαν μόλις 500 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Οι ιδιότητές της θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν πώς ήταν το σύμπαν σε εκείνη την αινιγματική πρώιμη εποχή, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Astrophysical Journal Letters.

Ο CAPERS-LRD-z9 είναι ένας τύπος γαλαξία που ονομάζεται «Μικρή Κόκκινη Κουκκίδα» (Little Red Dot), λόγω του μικρού μεγέθους του (για γαλαξία) και του ότι φαίνεται να εκπέμπει κόκκινο φως όταν παρατηρείται με τους ισχυρούς αισθητήρες υπερύθρων του τηλεσκοπίου James Webb, αναφέρει το LiveScience. Οι Μικρές Κόκκινες Κουκκίδες λάμπουν έντονα, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι περιέχουν πολλά αστέρια – ωστόσο αποτελούν αίνιγμα για τους κοσμολόγους, καθώς όταν σχηματίστηκαν στο πρώιμο σύμπαν η ύπαρξη αστέρων ήταν απίθανη.

Για να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση του CAPERS-LRD-z9 και των Μικρών Κόκκινων Kουκκίδων, οι ερευνητές μελέτησαν τον γαλαξία με το James Webb. Η ομάδα ανακάλυψε ένα ξεχωριστό μοτίβο μηκών κύματος φωτός που δημιουργείται όταν γρήγορα κινούμενο αέριο πέφτει σε μια μαύρη τρύπα. Αν και οι αστρονόμοι έχουν βρει μερικά αντικείμενα πιο μακριά από το CAPERS-LRD-z9 που θα μπορούσαν να είναι μαύρες τρύπες, αυτό το μοτίβο καθιστά το CAPERS-LRD-z9 την παλαιότερη επιβεβαιωμένη μαύρη τρύπα μέχρι σήμερα και υποδηλώνει ότι μαύρες τρύπες μπορεί να βρίσκονται στο κέντρο άλλων Μικρών Κόκκινων Κουκκίδων.

38 εκατ. φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του CAPERS-LRD-z9 είναι αρκετά μεγάλη. Είναι περίπου 38 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο ή περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από τον Τοξότη A*, την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας – αν και υπάρχει σημαντικό περιθώριο σφάλματος σε αυτή την εκτίμηση. Οι επιστήμονες πιστεύουν επίσης ότι η μαύρη τρύπα έχει μάζα ίση με περίπου το 5% του συνόλου των αστεριών του γαλαξία της, μια αναλογία που υπερβαίνει κατά πολύ αυτή των σύγχρονων γαλαξιών.

Ο CAPERS-LRD-z9 θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην εξήγηση του γιατί οι Μικρές Κόκκινες Κουκκίδες έχουν αυτό το χρώμα. Ένα πυκνό νέφος αερίου που περιβάλλει τη μαύρη τρύπα θα μπορούσε να μετατρέψει το εκπεμπόμενο φως σε μακρύτερα, πιο κόκκινα μήκη κύματος, εκτιμούν οι ερευνητές.

Περαιτέρω μελέτες του CAPERS-LRD-z9 θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για τις μαύρες τρύπες και τους γαλαξίες στο πρώιμο σύμπαν, έγραψαν οι επιστήμονες στη μελέτη.

Πηγή: cnn.gr

