Ο… παράδεισος των απέναντι

Δεν συμφωνούμε στο παραμικρό. Η μάλλον για το ύψος της θερμοκρασίας μπορεί να μην βγει κομματική ντιρεκτίβα και όλοι να αποδέχονται πως χθες είχαμε 45 βαθμούς…Τις προηγούμενες μέρες αρπαχτήκαμε για το ποιους εννοούμε «απέναντι». Μα απέναντι είμαστε και αναμεταξύ μας. Σε όλες τις σχέσεις μας, ο κάθε άλλος είναι απέναντι. Μέσα τις οικογένειες, στα παιδιά, στα ζευγάρια στην εργασία, παντού όλοι είμαστε απέναντι. Τα κόμματα είναι απέναντι το ένα στο άλλο και πάει λέγοντας. Και χωρίς να μας αρκούν όλα αυτά, τσακωθήκαμε και ποιοι είναι οι απέναντί μας στα κατεχόμενα. Είναι απίστευτο που κάποιοι θεωρούν τον τουρκικό στρατό απέναντι. Ω, μα ναι, και οι έποικοι!

Κύπρος: Ο παράδεισος των έναντι και των απέναντι…

Τζιβ