Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου έλαβε χώρα στο εστιατόριο Σωφρονίου στο Governors beach μια μεγάλη σύναξη συναγερμικών (γύρω στους 70), με τους παρισταμένους να έχουν μεταξύ τους ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το 2023 υποστήριξαν, είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο γύρο, στις Προεδρικές Εκλογές τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση στην παρουσία και του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν προγραμματισμένη νωρίτερα, αλλά αναβλήθηκε λόγω των πυρκαγιών. Διοργανωτής ήταν ο Μιχάλης Βασιλείου, πρώην δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο Λεμεσού.

Ποιοι άλλοι πλην του Προέδρου έδωσαν το «παρών», επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον κ. Πρόεδρο να στείλει το μήνυμα ότι εξακολουθεί να έχει ερείσματα στον ΔΗΣΥ; Μεταξύ άλλων (καθηκόντως) ήταν ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, ο πρώην υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου, ο πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, ο πρώην γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου επί Αναστασιάδη Θεοδόσης Τσιόλας, το στέλεχος του ΔΗΣΥ Ζήνωνας Αποστόλου και άλλα στελέχη όπως ο πρόεδρος της ΕΕΥ Παναγιώτης Αντωνίου αλλά και οι Νίκος Βασιλείου, Ανδρέας Μαραγκός, Παντελής Νικολαΐδης, Κώστας Χατζήπαπας και Κώστας Κωσταντίνου. Παρόντες ήταν επίσης ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο σύμβουλός του Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Τι άλλο συνάγεται από τη σύναξη; Ήταν παρόντες όλοι οι στενοί συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη επί της Προεδρίας του, οι οποίοι στρατεύτηκαν και στρατεύονται υπέρ της δεύτερης θητείας Χριστοδουλίδη. Υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα που πιστεύουν ότι πρέπει να λειτουργήσουν ως μεσάζοντες μεταξύ Νίκου και Αννίτας ώστε ο Χριστοδουλίδης να επανεκλεγεί και ο ΔΗΣΥ να πάρει 5 υπουργούς. Η τρίτη ομάδα, οι επιλεγόμενοι και άσχετοι, είναι πρώην συναγερμικοί οι οποίοι θέλουν να αναδειχθούν σε συνδέσμους του Προεδρικού με το ΕΛΑΜ. Με λίγα λόγια, όλες οι φατρίες του ΔΗΣΥ ήταν εκεί.

Θουκής