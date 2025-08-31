Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αυτό πους τους καίει είναι οι 80.000 σταυροί που πήρε ο μικρός Φειδίας

Ο δημοσιογράφος Μιχαήλ Μιχαήλ δεν ήταν η πρώτη φορά που μίλησε για τις συνθήκες του θανάτου του Γρηγόρη Αυξεντίου. Λίγο καιρό πριν τη συνέντευξή του στον Φειδία είχε μιλήσει στο Netcast και είχε πει περίπου τα ίδια. Κανένας δεν αντέδρασε. Γιατί μας προέκυψε ομοβροντία στο podcast του Φειδία; Μάλλον για πολιτικούς λόγους. Ο στόχος δεν ήταν τα λεγόμενα του Μιχαήλ αλλά ο Φειδίας, ο οποίος έπρεπε να τατσωθεί ως προδότης και ως πράκτορας της προπαγάνδας της Αγγλίας. Οι πολιτικοί που του επιτέθηκαν νομίζουν ότι ο Κόσμος τρώει κουτόχορτο.

Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό που καίει είναι εκείνοι οι 80.000 σταυροί που πήρε ο μικρός Φειδίας στις Ευρωεκλογές. Σκέφτονται μάλιστα μήπως το φαινόμενο επαναληφθεί αφού ο Φειδίας δείχνει έτοιμος να προχωρήσει και στην ίδρυση κόμματος.

