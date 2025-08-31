Θα εκπλαγείτε πόσοι πήραν στο τηλέφωνο τον Πάρη Μάρκου ώστε να τον αποτρέψουν να μπει στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ. Τον πήρε, μαθαίνουμε, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ και του ζήτησε να μην βιαστεί, στέλνοντάς του μάλιστα και μήνυμα από το Προεδρικό. Τον πήραν και από το Προεδρικό να τον συμβουλεύσουν αλλά εις μάτην. Ο κ. Μάρκου (γιος του αγνοούμενου υποστράτηγου Τάσου Μάρκου) είναι ταξίαρχος εν αποστρατεία. Έδωσε τον λόγο του στην Αννίτα και, όπως είπε στους τηλεφωνούντες, θα τον τηρήσει. Ούτε καν το τηλέφωνο από την ΚΥΠ (!;) δεν τον επηρέασε.

Θουκής