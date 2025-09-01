Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα- Στα €39 εκατ. η επένδυση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ανέγερση Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων στην περιοχή Αραδίππου, στη Λάρνακα, ένα σημαντικό έργο που θα δώσει ώθηση στην επαγγελματική κατάρτιση νέων σε τομείς αιχμής της βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €39 εκατ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του κρατικού προϋπολογισμού.

Βάσει του σχεδιασμού, η Τεχνική Σχολή θα προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε εξειδικευμένους τομείς βιωσιμότητας, όπως η εκπαίδευση στις πράσινες τεχνολογίες, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις βιώσιμες κατασκευές. Το έργο έρχεται να συμπληρώσει σημαντικά τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση της Κύπρου, προσφέροντας τη δυνατότητα στους νέους να εκπαιδευτούν σε κλάδους αιχμής, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση σχετικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην ενδυνάμωση της πράσινης επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπλέον, η λειτουργία της Σχολής αναμένεται να ευαισθητοποιήσει την ευρύτερη σχολική κοινότητα για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα και την επαγγελματική ενασχόληση των ανθρώπων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θα προσφέρονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

Κλάδος Μηχανολογίας: Τεχνικός Αερίων Καυσίμων – Φυσικού Αερίου

Κλάδος Μηχανολογίας και Κλάδος Ηλεκτρολογίας: Μηχανικός Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων – Διεπιστημονική ειδικότητα

Κλάδος Μηχανολογίας: Πράσινος Υδραυλικός

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών: Τεχνολόγος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών: Ηλεκτρολόγος Νέας Εποχής, ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και στη διασύνδεσή τους με το κεντρικό δίκτυο

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής: Τεχνολόγος Τοπογράφος Γεωπληροφορικής

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών: Τεχνίτης Οικοδόμησης Πράσινων Κτηρίων

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής: Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

Φορέας υλοποίησής του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο θα αναλάβει και τη διαχείριση και λειτουργία της Σχολής, διασφαλίζοντας την ορθή αξιοποίηση των υποδομών και των πόρων.

Ανέγερση σε τρία χρόνια

Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν σε βάθος τριετίας και συγκεκριμένα στις αρχές του 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με εργαστήρια και αίθουσες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ικανές να υποστηρίξουν ειδικότητες με υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις.

Σημαντικές ειδικότητες για την πράσινη μετάβαση

Η νέα Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων θα τροφοδοτεί την εγχώρια οικονομία με ανθρώπινο δυναμικό σε ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την πολυπόθητη πράσινη μετάβαση της χώρας, ενώ φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Λάρνακας. Παράλληλα θα προωθεί την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε δήλωσή της, η αρμόδια Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», κ. Ανθή Φιλιππίδου ανέφερε ότι η συγχρηματοδότηση της Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων είναι ένα μεγάλο βήμα για την αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. «Με την ολοκλήρωση του έργου οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό και περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πράσινης οικονομίας. Η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και των τεχνικών υπηρεσιών του ήταν καθοριστική για να φτάσουμε εδώ», κατέληξε η κ. Φιλιππίδου.