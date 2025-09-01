Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αναμένουμε επίσημη πρόσκληση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο , λέει η Ευαγγελία Πουλλά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο κ. Τυχικός προχώρησε είπε στην έκκλητο ως πρώην Μητροπολίτης Πάφου και μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Δεν έχει λάβει οποιαδήποτε πρόσκληση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, σύμφωνα με την Ευαγγελία Πουλλά εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου της Ευαγγελίας Πουλλά που εκπροσωπεί τον Επίσκοπο Τυχικό, προσθέτοντας πως την αναμένουν προκειμένου να τροχοδρομήσουν τις περαιτέρω διαδικασίες και τα επόμενα βήματα τους .

Σε δηλώσεις της η κ. Πουλλά ανέφερε πως «μετά την επιστολή που θα λάβουμε θα τροχοδρομήσουμε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν». Επιπρόσθετα ανέφερε πως «θα χρειαστεί να γνωρίζουμε με ποιούς θα πάει ο σεβασμιώτατος κ. Τυχικός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατά πόσο θα μπορούν να μεταβούν μαζί του και δικηγόροι που να τον εκπροσωπήσουν ή κανονολόγος».

Η κ. Πουλλά εκτίμησε ωστόσο, πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το κύρος που διαθέτει θα ενεργήσει σωστά. Όπως εξήγησε το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι ένα απλό ανακοινωθέν χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επιπρόσθετα ανέφερε συναντήθηκε με τον Επίσκοπο Τυχικό το περασμένο Σάββατο, ωστόσο ακόμη δεν λάβαν οποιεσδήποτε αποφάσεις προσθέτοντας πως το νομικά ορθό είναι να μην κάνουν δηλώσεις επί της ουσίας ως δικηγόροι που εκπροσωπούν τον κ. Τυχικό.

Ερωτηθείς εάν τους ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη η κ.Πουλλά απάντησε πως πρόκειται για μια θετική εξέλιξη.

Ερωτηθείσα τι κάνει ο Επίσκοπος Τυχικός όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει η κ. Πουλλά είπε, « προσευχή και νηστεία».

