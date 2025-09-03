Ο Πρόεδρος και η γενοκτονία στη Γάζα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Καμία  σχέση με τη διπλωματία είναι η μηχανιστική σύγκριση δύο γεγονότων όπως παρουσίασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στη συνέντευξή του στο Plus. Αυτή η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τη γεωπολιτική και πραγματικά προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως ένας, υποτίθεται, έμπειρος διπλωμάτης, δεν μπορεί να ξεχωρίσει απλά πράγματα. Εκτός αν η σπουδή του να υπηρετήσει την πλήρη του ταύτιση με τη σημερινή πρακτική του Ισραήλ στην Παλαιστίνη τον οδηγεί στη διατύπωση φραστικών ακροβατισμών για να επικρίνει εκείνους που δεν αντιδρούν και δεν διαδηλώνουν κατά της ρωσικής εισβολής. Η μη αντίδραση στη βαρβαρότητα του πουτινικού καθεστώτος είναι ένα αποκαρδιωτικό γεγονός. Δεν δικαιολογεί ωστόσο και δεν ξεπλένει την προεδρική στάση της πλήρους άρνησης καταδίκης της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα. Είναι διαφορετικά πράγματα κύριε Πρόεδρε. Είστε σε θέση να αντιληφθείτε τούτη τη διαφορά; 

ΧΡγ

