Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Κιμ Τζου Ε: Ποια είναι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν με το ακριβό στυλ που εντείνει τα σενάρια διαδοχής (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Η Κιμ Τζου Ε, κόρη του Βορειοκορεάτη ηγέτη εμφανίστηκε δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε εκτόξευση πυραύλου. Την ύπαρξή της είχε αποκαλύψει ήδη από το 2013 ο πρώην σταρ του NBA, Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος, κατά την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ, ανέφερε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν του παρουσίασε τη σύζυγό του και ένα παιδί, λέγοντας: «Αυτή είναι η κόρη μου».

Αν και τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν αποκαλύψει το όνομά της, την παρουσίαζαν ως «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι πρόκειται για την Κιμ Τζου Ε, κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της Ρι Σολ Τζου – πρώην τραγουδίστριας και σημερινής Πρώτης Κυρίας, με την οποία ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παντρεύτηκε το 2009.

Εντύπωση προκάλεσαν πρόσφατες εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τα κρατικά μέσα, στις οποίες ενήλικοι φαίνονται να υποκλίνονται βαθιά μπροστά στη νεαρή κοπέλα.

Το επίσημο ντεμπούτο της στο εξωτερικό

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της, την βλέπει κανείς να περπατάει αγκαζέ με τον πατέρα της και μπροστά από τη θεία της, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της. Η Τζου Ε τραβάει την προσοχή με το στυλ της: φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το «λουκ» του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Όμως ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μια δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας». Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.

«Δεν είναι ένα απλό οικογενειακό ταξίδι»

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948. Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ, κυρίως με στόχο να προβληθεί η Τζου Ε.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια 'είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου'», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Στο παρελθόν, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο, «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο. «Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ' αυτή την πορεία», προσθέτει.

 

«Είναι μία απόδειξη ότι θα τον διαδεχθεί»

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος. «Σύμφωνα με μια ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ' αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν». «Είναι μια απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.

 

Tags

ΔΙΕΘΝΗlifestyle

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited