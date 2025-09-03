Κιμ Τζου Ε: Ποια είναι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν με το ακριβό στυλ που εντείνει τα σενάρια διαδοχής (βίντεο)

Η Κιμ Τζου Ε, κόρη του Βορειοκορεάτη ηγέτη εμφανίστηκε δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε εκτόξευση πυραύλου. Την ύπαρξή της είχε αποκαλύψει ήδη από το 2013 ο πρώην σταρ του NBA, Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος, κατά την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ, ανέφερε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν του παρουσίασε τη σύζυγό του και ένα παιδί, λέγοντας: «Αυτή είναι η κόρη μου».

Αν και τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν αποκαλύψει το όνομά της, την παρουσίαζαν ως «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι πρόκειται για την Κιμ Τζου Ε, κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της Ρι Σολ Τζου – πρώην τραγουδίστριας και σημερινής Πρώτης Κυρίας, με την οποία ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παντρεύτηκε το 2009.

Εντύπωση προκάλεσαν πρόσφατες εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τα κρατικά μέσα, στις οποίες ενήλικοι φαίνονται να υποκλίνονται βαθιά μπροστά στη νεαρή κοπέλα.

Το επίσημο ντεμπούτο της στο εξωτερικό

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της, την βλέπει κανείς να περπατάει αγκαζέ με τον πατέρα της και μπροστά από τη θεία της, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της. Η Τζου Ε τραβάει την προσοχή με το στυλ της: φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το «λουκ» του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Όμως ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μια δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας». Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.

North Korea’s Kim Jong Un and his daughter have arrived in Beijing for China’s largest military parade marking Japan’s WWII surrender — his first major multilateral event in 14 years. pic.twitter.com/Id83eEPycE — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 3, 2025

«Δεν είναι ένα απλό οικογενειακό ταξίδι»

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948. Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ, κυρίως με στόχο να προβληθεί η Τζου Ε.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια 'είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου'», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Στο παρελθόν, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο, «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο. «Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ' αυτή την πορεία», προσθέτει.

«Είναι μία απόδειξη ότι θα τον διαδεχθεί»

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος. «Σύμφωνα με μια ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ' αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν». «Είναι μια απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.