Με ποιο αυτοκίνητο παρακολούθησε ο Σι Τζινπίνγκ την στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο - Η λιμουζίνα των 600.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εμφάνιση του Κινέζου πρόεδρου έγινε στο πλαίσιο της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο για την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ στο πλάι του Σι Τζινπίνγκ, βρέθηκαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος και γεωπολιτικού συμβολισμού, η Κίνα διοργάνωσε στη Πλατεία Τιεν Αν Μεν μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Ιαπωνίας. Το κοινό ξεπέρασε τους 50.000 παρευρισκόμενους, ενώ ανάμεσά τους βρέθηκαν κορυφαίοι Κινέζοι αξιωματούχοι, προσκεκλημένοι από 25 χώρες, αλλά και οι δύο πιο αμφιλεγόμενοι σύμμαχοι της Κίνας,ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η στρατιωτική επίδειξη παρουσίασε μια εντυπωσιακή γκάμα προηγμένων όπλων και τεχνολογιών, αποκαλύπτοντας την πρόοδο του σύγχρονου κινεζικού στρατού. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισαν οι υπερηχητικοί πύραυλοι νέας γενιάς, τα αυτόνομα υποβρύχια drones για δυσπρόσιτες θαλάσσιες περιοχές και το πρωτοποριακό ρομποτικό όχημα τεχνητής νοημοσύνης “robot wolf”.

Ο Πρόεδρος Σι, ντυμένος με το χαρακτηριστικό κοστούμι τύπου Μάο, επιθεώρησε το στράτευμα μέσα από μια ανοιχτή λιμουζίνα τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται, φυσικά, για το Hongqi L5, το επίσημο αυτοκίνητο του Προέδρου της Κίνας, το οποίο προορίζεται για υψηλόβαθμους Κινέζους ηγέτες και επιλεγμένους ξένους αξιωματούχους.

Η μάρκα Hongqi ανήκει στον κρατικό όμιλο First Automobile Works (FAW) και είναι η παλαιότερη εμπορική μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων της Κίνας, με έτος ίδρυσης το 1958. Η Hongqi προωθείται ως το «Made in China όνειρο», σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και προωθημένη ως εθνικό προϊόν για την κινεζική ελίτ. Αρχικά, τα οχήματα της προορίζονταν αποκλειστικά για τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η παραγωγή σταμάτησε το 1981, αλλά επανήλθε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Το L5, με το οποίο έκανε την εμφάνιση του ο πρόεδρος της Κίνας, είναι σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο και flagship μοντέλο της σειράς.

Το L5 εξοπλίζεται με κινητήρα V12 6.0 λίτρων, αποδίδοντας πάνω από 400 ίππους, ενώ επιταχύνει από 0–100 χλμ/ώρα σε περίπου 8,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει γύρω στα 210 χλμ/ώρα. Το όχημα έχει μήκος πάνω από 5,5 μέτρα και βάρος άνω των 3 τόνων, προσφέροντας ένα ευρύχωρο και πολυτελές εσωτερικό με δερμάτινη επένδυση, ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία και ενθέσεις από νεφρίτη. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν λειτουργίες μασάζ, θέρμανσης και εξαερισμού, ενώ προσφέρονται οθόνες ψυχαγωγίας για τους επιβάτες.

Στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνονται κίνηση σε όλους τους τροχούς, προσαρμοζόμενο cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερες 360 μοιρών. Η τιμή του Hongqi L5 ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια γιουάν, δηλαδή περίπου 602.000 ευρώ.

Πηγή: carandmotor.gr

ΔΙΕΘΝΗΚίναΟΧΗΜΑΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ

