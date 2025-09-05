Η Τσελεστίνα ξανάρχεται!

Επιμένει η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο να αναζητεί θέση στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Το 2023 διεκδίκησε την Προεδρία της Δημοκρατίας, το 2024 κατήλθε ως υποψήφια δήμαρχος Στροβόλου και τώρα έχει εξαγγείλει υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 με το κόμμα «Ακρο-Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός». Μάλιστα είναι και πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος, από το οποίο θα υπάρχει και δεύτερος υποψήφιος στην επαρχία Λάρνακας, ο Θράσος Θρασυβούλου. Το πολιτικό ταξίδι της Τσελεστίνας άρχισε από την ακροδεξιά και οδήγησε για την ώρα στην ακροαριστερά.
