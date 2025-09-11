Η Ολγκίν και οι ιδέες Χριστοδουλίδη!

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα συναντηθεί τις επόμενες ώρες με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο. Η επίσκεψή της είναι τυπική, αφού τη δεδομένη στιγμή η οποιαδήποτε πρόοδος στα θέλω του Γενικού Γραμματέα θα ήταν ωσάν ο ήλιος να ανατείλει από τη Δύση. Στην άλλη πλευρά διαγκωνίζονται για τη θέση του ηγέτη της κοινότητας, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης καθόλου δεν βιάζεται αφού οχυρώνεται πίσω από φραστικές αρλούμπες με αόριστες αναφορές για το Κυπριακό. Πιστεύει ότι παραμυθιάζει τους ιθαγενείς με δήθεν αγωνιώδη αναμονή της επίσκεψης Ολγκίν, ενώ, χωρίς να κοκκινίζει, εκφέρει «συγκεκριμένες ιδέες για να προχωρήσει η διαδικασία». Να θυμίσουμε ότι είναι ο μόνος Πρόεδρος ο οποίος έθεσε ζήτημα αμοιβαιότητας για τη διάνοιξη οποιουδήποτε οδοφράγματος, δηλαδή μιας ακόμη τρύπας στο τεζψ ίχος της κατοχής.

