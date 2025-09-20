Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ναι μεν αλλά... κύριε Αναστασίου

Για την ανάγκη όπως ο Μαρίνος Σιζόπουλος συναινέσει στην άρση της ασυλίας του σχετικά με την υπόθεση αγοραπωλησίας της εταιρείας ΤΑΧΑΝ, κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου. Η στάση της ΕΔΕΚ και της ηγεσίας της είναι ξεκάθαρη και ως τέτοια θα πρέπει να την εκλάβουν οι πάντες. Ωστόσο, ο κύριος Αναστασίου σε μια προσπάθειά του να μετριάσει το εύρος αυτής του της στάσης, μας είπε χθες ότι η υπό εξέταση υπόθεση «δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την ΕΔΕΚ, πέραν του γεγονότος ότι ο κ. Σιζόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Κινήματος». Προφανώς τα στελέχη της ΕΔΕΚ έκαμναν μεσάνυχτα όλο αυτό το διάστημα, έχοντας έναν πρόεδρο ο οποίος ελέγχεται για σοβαρή υπόθεση σε βάρος του; Καμία ανοχή στη διαφθορά και στη διαπλοκή, μας λέει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Πολύ σωστά, αλλά. ας μην υποτιμούν την κοινή νοημοσύνη με φραστικούς ακροβατισμούς.

