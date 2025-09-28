Για δεύτερη συνεχή φορά αποτυγχάνουμε να κάνουμε μια διαφανή επιλογή και να στείλουμε 3 υποψήφιους δικαστές στην Ευρώπη για να επιλεγεί ο ένας εξ αυτών ο οποίος θα κληθεί να στελεχώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Όπως καταγράφηκε στην ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παρίσι, υπό την προεδρία της Αυστριακής βουλεύτριας Petra Bayr. Η Επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων που υπέβαλε η Κύπρος και προχώρησε σε συνεντεύξεις με όλες τις υποψήφιες. Η λίστα που κατέθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία περιλάμβανε τις Έλενα Εφραίμ, Νατάσα Μαυρονικόλα και Μαργαρίτα Παπαντωνίου με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ της τρίτης. Κατά την αρχική διαδικασία βέβαια αλλά και στη συνέχεια υπήρξαν παρατράγουδα που οδηγούν σε απαξίωση της διαδικασίας, με αποκορύφωμα την παραίτηση μιας από τις 3 δικαστίνες που προτάθηκαν. Τώρα θα μου πείτε τι φταίει για αυτό η σχετική επιτροπή επιλογής με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, τον Γενικό Εισαγγελέα και άλλους νομικούς αν μια δικαστίνα δεν δέχτηκε το αποτέλεσμα και παραιτήθηκε; Αν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία επιλογής, σίγουρα κάποιοι φταίνε. Αν το μακρύ χέρι του Προεδρικού έκανε τα μαγικά του, όπως κάποιοι νομικοί υποστηρίζουν, τότε, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αν από την άλλη το θέμα είναι προσωπικό και έχει να κάνει με το εγώ κάποιων, τότε, όλοι έχουμε πρόβλημα. Επί της ουσίας επιλέχθηκε μια νεαρή δικαστής, ενώ δεν πέρασε μια πολύ πιο έμπειρή της δικαστής του Ανωτάτου. Γιατί; Καμιά φορά η διαφάνεια είναι σκληρή και ως εκ τούτου ανεπιθύμητη ακόμα και από τους ενδιαφερομένους, ωστόσο για σκοπούς διαφύλαξης της αξιοπιστίας αυτού του κράτους καλόν θα ήταν να εφαρμόζεται. Καλόν θα ήταν να εξηγηθεί δημόσια το σκεπτικό γιατί ο ένας και όχι ο άλλος.

Θουκής