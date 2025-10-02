Εθνικιστικά συνθήματα στην παρέλαση για την 65η επέτειο ανακήρυξης της ΚΔ (βίντεο)

Συνθήματα με εθνικιστικό χαρακτήρα φώναζαν διάφορα στρατιωτικά αγήματα στη στρατωτική παρέλαση για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως φαίνεται από βίντεο στο TikTok που δημοσίευσε πολίτης.

Βίντεo στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok, από πολίτη, δείχνει τους στρατιώτες να φωνάζουν εθνικιστικά συνθήματα όπως: “Θα μπούμε στο Καρπάσι” και “Όρκος απαράβατος - Λευτεριά ή Θάνατος”.

Συνθήματα με μιλιταριστικό χαρακτήρα, τα οποία στέλνουν λανθασμένα μηνύματα στο κοινό που παρακολούθησε την παρέλαση αλλά και στη διεθνή κοινότητα, αφού η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας διαμηνύει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι επιδιώκει λύση του Κυπριακού μέσα από διαπραγματεύσεις και όχι στρατιωτικές ενέργειες για απελευθέρωση του νησιού.

Το ερώτημα είναι εάν συνάδουν τα συνθήματα αυτά με την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κυπριακό και κατά πόσο γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την τουρκική διπλωματία η οποία αξιοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση της για να εκθέσει την ε/κ πλευρά στα μάτια της κοινής γνώμης. Επίσης, τίθεται το ερώτημα εάν με αυτά τα συνθήματα σε παρελάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προετοιμάζονται οι πολίτες για την επανένωση της Κύπρου, ένας στόχος που υιοθετεί όπως ισχυρίζεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.