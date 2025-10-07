Φάκελοι σε πρώην πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου: Έτσι προσέχουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών στο ΓΝ Λάρνακας (φώτο)

Εάν έχει χαθεί ο ιατρικός σας φάκελος ή ακόμη τον ψάχνουν, μην αναρωτιέστε γιατί. Αυτή η φωτογραφία εμφανίζεται στη σελίδα 3 της ειδικής έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε σήμερα [7 Οκτωβρίου 2025], με τίτλο «Κανονιστικός Έλεγχος Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας» [EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΕ-ΕΥ 37/2025].

Φακέλοι, έγγραφα, καρέκλες όλα ρημαγμένα στον αποθηκευτικό χώρο του νοσοκομείου, που προηγουμένως λειτουργούσε ως πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου.

Βέβαια, όπως καταγράφεται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, είναι «προσωρινά» αποθηκευτικός χώρος. Όλοι ξέρουμε, όμως, πως τίποτα δεν είναι πιο μόνιμο από το προσωρινό...

Κάπως έτσι, λοιπόν, προσέχουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Πιο κάτω η αναφορά της Ελεγκτικής:

Στον χώρο φύλαξης των εντύπων του ΤΑΕΠ, διαπιστώθηκε ότι τα έντυπα ήταν τοποθετημένα πρόχειρα, σε προσωρινό αποθηκευτικό χώρο του νοσοκομείου (πρώην πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου). Η φύλαξή τους γινόταν με ακαταστασία, χωρίς χρονολογική ταξινόμηση, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους. Επιπλέον, ο τρόπος φύλαξης τους πέραν του ότι ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους απώλειάς τους, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Ασθενούσα