Γιατί δεν βάζουν κάμερες στα λεωφορεία;

Η μαθητική διαδρομή από την Αθηένου προς την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας σταμάτησε ξαφνικά λόγω ζημιών στο λεωφορείο. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το όχημα υπέστη ζημιές και για αυτό ανεστάλη η διαδρομή. Οι μαθητές, ωστόσο, λένε πως δεν ευθύνονται οι ίδιοι και ότι οι ζημιές υπήρχαν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το δρομολόγιο θα επαναληφθεί, με φρουρό στο λεωφορείο για την ασφάλεια των μαθητών. Αντί για φρουρό, γιατί δεν τοποθετούνται κάμερες στο λεωφορείο -και γενικότερα σε όλα τα σχολικά και μη λεωφορεία;

ΑΓ