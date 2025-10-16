Δεν υπάρχει απειλή αλλά υποχρέωση

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί στα social media ενημέρωση γονέων συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου, γραμμένη στα ελληνικά, αγγλικά και αραβικά. Η αντίδραση κάποιων ήταν ότι «κινδυνεύει ο Ελληνισμός» και «γίναμε μειονότητα στα σχολεία μας». Και όμως. Το Δημόσιο Σχολείο της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεούται, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Συντάγματος και τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 243/1990), να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και κατανόηση της πληροφόρησης για όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως εθνικής ή γλωσσικής προέλευσης. Επομένως, η μετάφραση του ενημερωτικού σημειώματος σε άλλες γλώσσες, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του κράτους. Άρα, κανένας Ελληνισμός απειλείται από ένα μήνυμα προς τους γονείς για να τους ενημερώσει - ως οφείλει - αν απουσιάζουν τα παιδιά τους απο το σχολείο.

ΑΓ