Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Δεν υπάρχει απειλή αλλά υποχρέωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί στα social media ενημέρωση γονέων συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου, γραμμένη στα ελληνικά, αγγλικά και αραβικά. Η αντίδραση κάποιων ήταν ότι «κινδυνεύει ο Ελληνισμός» και «γίναμε μειονότητα στα σχολεία μας». Και όμως. Το Δημόσιο Σχολείο της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεούται, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Συντάγματος και τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 243/1990), να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και κατανόηση της πληροφόρησης για όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως εθνικής ή γλωσσικής προέλευσης. Επομένως, η μετάφραση του ενημερωτικού σημειώματος σε άλλες γλώσσες, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του κράτους. Άρα, κανένας Ελληνισμός απειλείται από ένα μήνυμα προς τους γονείς για να τους ενημερώσει - ως οφείλει - αν απουσιάζουν τα παιδιά τους απο το σχολείο.

ΑΓ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣχολείαΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑsocial mediaΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα