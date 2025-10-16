Nestlé: Καταργεί 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως έως το 2027 – Στόχος η εξοικονόμηση €1 δισ.

Η Nestlé θα καταργήσει 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε σήμερα ο νέος επικεφαλής της ανακοινώνοντας τον κύκλο εργασιών της εταιρείας για το πρώτο εννεάμηνο του έτους στη διάρκεια του οποίου ο τζίρος της μειώθηκε κατά 1,9% στα 65,9 δισεκ. ελβετικά φράγκα (71 δισεκ. ευρώ).

«Ο κόσμος εξελίσσεται και η Nestlé πρέπει να προσαρμοστεί πιο γρήγορα» και αυτό περιλαμβάνει «τη λήψη δύσκολων αλλά απαραίτητων αποφάσεων για τη μείωση του δυναμικού», δήλωσε ο Φίλιπ Νάβρατιλ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του κολοσσού των τροφίμων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα μείωσης του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνει την κατάργηση 12.000 θέσεων εργασίας σε διάφορες υπηρεσίες και μέρη του κόσμου, γεγονός που θα επιτρέψει «την εξοικονόμηση 1 δισεκ. φράγκων ετησίως έως το τέλος του 2027», πόσο διπλάσιο από αυτό που είχε προγραμματιστεί μέχρι σήμερα, ανέφερε η ανακοίνωση του ελβετικού ομίλου.

Σε αυτές θα προστεθούν και 4.000 θέσεις εργασίας που πρόκειται να καταργηθούν στο πλαίσιο πρωτοβουλιών οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή και την αλυσίδα ανεφοδιασμού, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η εταιρεία αντιμετώπισε αναταράξεις στην ηγεσία της τον Σεπτέμβριο, με την απόλυση του προηγούμενου γενικού της διευθυντή, του Λοράν Φρεξ, και την εσπευσμένη αποχώρηση του προέδρου της Πολ Μπούλκε.

Οικονομικοί αναλυτές ελπίζουν τώρα ότι ο Νάβρατιλ θα καταφέρει να επαναφέρει τη σταθερότητα στην εταιρεία, η ανάπτυξη της οποίας έχει κλονιστεί λόγω του πληθωριστικού κύματος του 2022 και ενός σκανδάλου με εμφιαλωμένα νερά.

