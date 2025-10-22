Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ζήτω το κυπριακό ψηφιακό κράτος!

Το ψηφιακό κράτος ξανά στις δόξες του. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων, ακόμη και μέσω ταχείας διαδικασίας, αναστέλλεται προσωρινά λόγω «τεχνικού προβλήματος» στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού. «Σημειώνεται ότι αιτήσεις συνεχίζουν να παραλαμβάνονται κανονικά στα καθορισμένα σημεία», προσθέτει το υπουργείο. Δηλαδή, μπορείς να πας, να υποβάλεις αίτηση, να πληρώσεις - αλλά δεν θα πάρεις τίποτα. Μικρές λεπτομέρειες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το ΥΠΕΣ ενημερώνει ότι θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα και καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού, ζητώντας την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών. Ας ευχηθούμε, λοιπόν, μέχρι τότε, όλα καλά - αρκεί να μην ξαναπεράσει κανένα φορτηγό, να κόψει κανένα εναέριο καλώδιο και να παραλύσουν ξανά όλα τα κυβερνητικά δίκτυα, όπως την περασμένη βδομάδα.

ΑΘΩΣ

