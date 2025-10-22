Αναψυκτικά και ελιές εναντίον οδηγού

Δεν έχουμε σωτηρία... Η νεανική παραβατικότητα παραμένει ανεξέλεγκτη, με την οικογένεια και τα σχολεία να αδυνατούν πλέον να ελέγξουν την κατάσταση. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση για τοποθέτηση φρουρών σε σχολικές διαδρομές, προέκυψε νέο επεισόδιο σε βάρος οδηγού σχολικού λεωφορείου. Είναι για 2η φορά σε διάστημα ενάμιση μήνα που μαθητές προκαλούν επεισόδια στην ίδια διαδρομή. Αυτή τη φορά οδηγός λεωφορείου, που παρέλαβε μαθητές από την Τεχνική Σχολή Λάρνακας για να τους μεταφέρει προς Κίτι και Περβόλια, κατήγγειλε ότι εναντίον του ρίχτηκαν αντικείμενα, μεταξύ αυτών ελιές και κουτάκια αναψυκτικών.

