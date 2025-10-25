Για τα ονόματα των παιδοβιαστών

Θα πρέπει, επιτέλους, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή για το κατά πόσο πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε:

Πρώτο, να τιμωρούνται οι παιδοβιαστές με ισόβια κάθειρξη, η οποία μπορεί να φτάνει τα 20 χρόνια.

Δεύτερο, να δημοσιοποιούνται τα ονοματεπώνυμα και οι φωτογραφίες των παιδοβιαστών μετά την καταδίκη τους. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των παιδοβιαστών για δύο κυρίως λόγους: για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων τους. Γιατί όχι και στην Κύπρο;

