Αναστάτωση με αεροσκάφος στη Λεμεσό - Δείτε ποιο είναι και γιατί πετά

Το εν λόγω αεροσκάφος ξεκίνησε στις 09:47 από το αεροδρόμιο Λάρνακας και βρίσκεται ακόμα στον αέρα. Πετά στα 360m και με ταχύτητα 167mph.

Aνησυχία έχουν προκαλέσει στους πολίτες οι πολύωρες πτήσεις αεροσκάφους πάνω από τη περιοχή της Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγραφή των σχεδίων πτήσης, το εν λόγω αεροσκάφος απογειώθηκε στις 09:47 από το αεροδρόμιο Λάρνακας και βρίσκεται ακόμα στον αέρα. Πετά στα 360m με ταχύτητα 167mph.

Ο τύπος του αεροσκάφους

Το αεροσκάφος C-FBKB (Douglas DC-3 – Kenn Borek Air) χρησιμοποιείται κυρίως για ειδικές αποστολές σε απομακρυσμένες ή ακραίες περιοχές, όχι για κανονικές επιβατικές πτήσεις.

Διενεργεί μεταφορές φορτίου και προσωπικού, μεταφέρει προμήθειες, εξοπλισμό και προσωπικό σε περιοχές χωρίς κανονικά αεροδρόμια (π.χ. στον Αρκτικό ή στην Ανταρκτική). 

Μπορεί να προσγειώνεται σε παγωμένους ή χωμάτινους διαδρόμους, χάρη στην ανθεκτική του κατασκευή και μερικές φορές εξοπλίζεται με σκι για χιονισμένες επιφάνειες. 

Συνεργάζεται συχνά με επιστημονικούς οργανισμούς, όπως η British Antarctic Survey ή το National Science Foundation (NSF) των Η.Π.Α., για την υποστήριξη ερευνητικών βάσεων στην Ανταρκτική. Μεταφέρει καύσιμα, τρόφιμα, όργανα μετρήσεων, και επιστήμονες. 

Η Kenn Borek Air έχει συμμετάσχει σε αποστολές έρευνας και διάσωσης (SAR), π.χ. σε περιπτώσεις ιατρικών εκκενώσεων από απομονωμένες βάσεις ή αποστολές στην Ανταρκτική. 

Κατά περιόδους χρησιμοποιείται και για ιδιωτικές ή ερευνητικές πτήσεις, καθώς και για εναέρια φωτογράφιση ή επιτήρηση.

Γιατί πετά 

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στον «Π» ότι πρόκειται για ερευνητικό αεροσκάφος και ότι η Αστυνομία έχει ενημερωθεί από την Πολιτική Αεροπορία. Προσθέτουν δε ότι υπήρχαν και πτήσεις τις προηγούμενες μέρες πάνω από άλλες πόλεις.

