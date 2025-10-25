Love Eat: 72 Ώρες στην Αθήνα - Τρεις γευστικοί σταθμοί που αξίζουν μια θέση στη λίστα σου

Μια σύντομη απόδραση στην Αθήνα ήταν αρκετή για να θυμηθώ γιατί αυτή η πόλη δεν σταματά ποτέ να σε εμπνέει. Αν ετοιμάζεις κι εσύ ένα τριήμερο στην πρωτεύουσα για συναυλία, βραδινή έξοδο ή απλώς αλλαγή παραστάσεων, κράτα σημειώσεις. Αυτά είναι τα 3 μέρη που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου:

Ekiben

Νούμερο ένα…καμία έκπληξη εδώ. Το είδες να έρχεται, το περίμενες, το ήξερες: μιλάμε φυσικά για το Ekiben. Αν έχεις ανοίξει Instagram ή TikTok τους τελευταίους μήνες, κάπου το έχεις πετύχει - γιατί όλοι ανεβάζουν stories με bao buns και bowls σαν να είναι το νέο national sport. Το Ekiben μάλιστα έχει επεκτείνει και τον χώρο του για να χωράει τις στρατιές αχόρταγων foodies που το έχουν βάλει στη λίστα με τα «must πριν φύγει το ΣΚ».

Chicken Katsu

Το Ekiben είναι από τα πιο πολυσυζητημένα στέκια της πόλης για όσους αγαπούν την ασιατική κουζίνα με μοντέρνα, street food αισθητική. Ο χώρος είναι χαλαρός αλλά προσεγμένος γεμάτος βινύλια και νοσταλγία, ιδανικός για lunch break ή για casual βραδινό με παρέα.

Pork Katsu Sando

Must πιάτο που αξίζει να δοκιμάσεις είναι το beef tartare - λαχταριστό, σερβίρεται με κρόκο αυγού και αναμειγνύεται υπέροχα στο πιάτο.

Beef Tartare

Και φυσικά, μην χάσεις το βοδινό burger, που πραγματικά λιώνει στο στόμα.

Beef Burger

Starlight burgers

Στο νούμερο 2 θα σας βάλω ένα σχετικά νέο addition στο street food list της Αθήνας, το starlight burgers.

Το βασικό κατάστημα του Starlight βρίσκεται στην οδό Πραξιτέλους 1 στην Αθήνα. Επιπλέον, διαθέτει υποκατάστημα στη Γλυφάδα (oδός Αρτέμιδος 9).

Εμείς επιλέξαμε να παραγγείλουμε μέσω delivery. Τα burgers αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε μέγεθος, ζουμερά και πεντανόστιμα. Επιλέξαμε το house double burger το οποίο είναι και το αστεράκι του μαγαζιού.