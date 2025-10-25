Αυτό είναι το σχολείο του 2025;

Όχι, δεν είναι αστείο ούτε ραδιο αρβύλα. Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Λυκείου Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος» αποφάσισε ότι τα κλειδιά των μαθητικών τουαλετών θα τα κρατά ο εφημερεύων βοηθός διευθυντής. Ναι, καλά διαβάσατε — ολόκληρη σχολική μονάδα λειτουργεί με «σύστημα πρόσβασης» για φυσιολογικές ανάγκες.

Και όχι μόνο το αποφάσισαν, αλλά έσπευσαν κιόλας να εκδώσουν διευκρινιστική ανακοίνωση για να απαντήσουν στα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών. Λες και το πρόβλημα είναι ότι γράφτηκε το γεγονός κι όχι ότι οι μαθητές για να πάνε τουαλέτα πρέπει πρώτα να εντοπίσουν τον βοηθό διευθυντή, να του ζητήσουν το κλειδί και να περιμένουν να τους ανοίξει. Άραγε η επιστολή αυτή περιήλθε στην αντίληψη του Υπουργείου Παιδείας και τι έχει να πει η κυρία Αθηνά επί τούτου;

ΑΓ