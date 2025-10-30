Τηλεοπτική σειρά τα προβλήματα υγείας του Τυχικού;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες οπτικογραφημένων προβολών, κατά τις οποίες ένας κληρικός κάνει αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο τέως μητροπολίτης Τυχικός. Με τον ίδιο αμίλητο, να κάθεται ή ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι. Εκατοντάδες άνθρωποι δίνουν καθημερινά μάχη με προβλήματα υγείας, ταπεινά και αθόρυβα και δεν κάνουν τηλεπροβολές. Μια ανακοίνωση θα ήταν αρκετή, χωρίς φανφάρες, και το όποιο πρόβλημα υγείας είναι σεβαστό. Αν αποσκοπεί στην καθυστέρηση εκλογών για νέο Μητροπολίτη στην Πάφο ή των εξελίξεων στην Ιερά Σύνοδο σχετικά με την τύχη του, αυτή η μέθοδος είναι τουλάχιστον ατυχής και παραπλανεί το ποίμνιο. 

