Χωρίς νερό έως τις 2 το μεσημέρι η Λάρνακα - Η ανακοίνωση του ΕΟΑ

Εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης αφήνουν χωρίς παροχή νερού περιοχές από το παλαιό ΓΣΖ έως το Μακένζυ

Διακοπή παροχής νερού σημειώνεται από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, λόγω εργασιών αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, η παροχή νερού αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Η διακοπή επηρεάζει την περιοχή από το παλαιό ΓΣΖ έως το Μακένζυ, νότια της λεωφόρου Αρτέμιδος, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λάρνακας. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων βελτιώσεων των υποδομών ύδρευσης, που στόχο έχουν τη σταθερότερη και πιο αποδοτική παροχή νερού προς τους καταναλωτές.

Ο ΕΟΑ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα φειδωλοί στη χρήση του νερού κατά τη διάρκεια της διακοπής, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα των ιδιωτικών δεξαμενών μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης.

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

