Ποιος σήκωσε πρώτος το τηλέφωνο;

Το τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν έγινε τελικά χθες, με το Προεδρικό να επιχειρεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το ότι χρειάστηκαν δέκα ημέρες για να μιλήσουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, «ως αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές». ΟΚ. Την πρωτοβουλία την είχε ο κ. Χριστοδουλίδης. Κατανοητό.
