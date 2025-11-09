Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παίζει deal Φειδία - Τορναρίτη με «Σήκου Πάνω»;

Ποιες είναι οι τάσεις των δημοσκοπήσεων μέχρι στιγμής σε σχέση με το κομματικό σκηνικό; Η στήλη έχει υπόψη της δυο μετρήσεις που ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες. Οι προβλέψεις τους είναι κοντά. Και οι δύο μετρήσεις δείχνουν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να γκρουπάρουν στις πρώτες θέσεις με ποσοστά πέριξ του 20%. Στην τρίτη θέση φαίνεται να στρογγυλοκάθεται το ΕΛΑΜ με ποσοστά πέριξ του 13-15%. Για την τέταρτη θέση φαίνεται ότι θα δώσουν μάχη το ΔΗΚΟ και το ΑΛΜΑ με ποσοστά που κινούνται κοντά στο 7-10%. Μάλλον σίγουρα μπαίνει στη Βουλή και το ΒΟΛΤ ίνα πληρωθεί το ρηθέν ότι είναι πιθανό να έχουμε εξακομματική Βουλή. Ερωτηματικό προς το παρόν αποτελεί το Κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φειδία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια ο Φειδίας να τα βρει με τον Χριστόφορο Τορναρίτη και το Κίνημα Σήκου Πάνω. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι υπόσχονται και στήριξη.    

