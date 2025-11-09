Η Αγία Ελένη, η ανομβρία και οι δικαιολογίες

Από τον καιρό της Αγίας Ελένης έχουμε ανομβρία στην Κύπρο, μας είπε η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, οπότε μην παραπονιέστε γιατί μείναμε χωρίς νερό σήμερα! Αυτές οι ιστορικές αναλογίες έχουν πλέον γίνει must στην επιχειρηματολογία των υπουργών μας. Πριν μερικές μέρες ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολιάζοντας τη μέρα μεσημέρι δολοφονία Δημοσθένους μάς είπε ότι και η κλοπή στο Λούβρο έγινε μέρα μεσημέρι. Βεβαίως τα πράγματα με το νερό είναι πιο καθαρά. Επί Αγίας Ελένης, να υπενθυμίσουμε, δεν υπήρχαν ούτε διατρήσεις ούτε αφαλατώσεις ούτε φράγματα. Μόνο θαύματα. Σήμερα έχουμε την τεχνολογία βοηθό, οπότε τα πράγματα θα έπρεπε να είχαν γίνει διαφορετικά.

ΘΟΥΚΗΣ