Τον ατζιαμή εφοήθηκεν τον τζαι η... κυρία, λέει μια κυπριακή παροιμία, έτσι για να θυμηθούμε τις γελοιότητες των ημερών με την ΑΤΑ. Ο ατζιαμής παραγκώνισε τους δύο υπουργούς του από τις διαπραγματεύσεις, αφού πίστεψε ότι θα λύσει το θέμα και θα γίνει και ο μικρός ήρως των ημερών αλλά τελικά εισέπραξε ένα βροντερό ΟΧΙ από την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ και έμεινε με το στόμα ανοικτό. Τόσο πολύ κτίκιασαν στο Προεδρικό για την αποτυχία που άρχισαν να μιλούν για ένα αόρατο χέρι που τίναξε τη συμφωνία στον αέρα την τελευταία στιγμή. Δεν είπαν όνομα αλλά όλοι φωτογράφιζαν τον Αβέρωφ, μεγάλη η χάρη του Argaka Man. Από την άλλη, βέβαια, ο χατζηατζιαμής δεν ξέρει ούτε να κάνει βασικές διαπραγματεύσεις. Πήγε και διαπραγματεύτηκε με την ΟΕΒ και χωρίς καμιά διασύνδεση τούς έδωσε ό,τι ήθελαν στη φορολογική μεταρρύθμιση και τώρα τους παρακαλά γονυπετής για την ΑΤΑ. Βεβαίως και τον έκαναν ρεζίλι αφού δεν τον πεϊντίζουν μιαν μπακκίρα.

ΘΟΥΚΗΣ