Στο Ισραήλ ο Κωνσταντίνος Κόμπος - Στο επίκεντρο η Γάζα και ο ρόλος της Κύπρου

Επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα, Κυριακή, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, με τις εξελίξεις και τον ρόλο της Κύπρου στις ειρηνευτικές προσπάθειες να είναι τα κύρια θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων.

Οπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, κατά την επίσκεψη, θα συζητηθούν οι εξελίξεις και ο ενεργός ρόλος συνδρομής της Κύπρου στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ως κράτους της περιοχής, σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους. Έμφαση, προστίθεται, θα δοθεί στο ανθρωπιστικό πεδίο, την ασφάλεια και τη διαδικασία ανοικοδόμησης της Γάζας σε ένα βιώσιμο πολιτικό πλαίσιο.

Ο κ. Κόμπος θα έχει συνάντηση με τους επικεφαλής του Πολιτικοστρατιωτικού Συντονιστικού Κέντρου για τη Γάζα (Civil-Military Coordination Centre), το οποίο συστάθηκε, στο Kiryat Gat, υπό την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), με σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ.

Η Κύπρος, όπως και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στις διεργασίες του Συντονιστικού Κέντρου.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Gideon Sa’ar.

ΚΥΠΕ