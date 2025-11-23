Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει με τον ανασχηματισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με τον ανασχηματισμό τελικά. Όπως λέει και ο Βίκτωρας, είναι προνόμιο του Προέδρου. Θα το σεβαστούμε με μια παρατήρηση. Ότι η αξιοπρέπεια των υπουργών δεν είναι κανενός προνόμιο, ούτε (κυρίως) υπόκειται στην τρικυμία εν κρανίω του κυρίου Προέδρου. Η ανασχηματισμολογία για τον κ. Πρόεδρο πάντως έχει και τα καλά της. Παρατείνει τη συζήτηση περί άχρηστων υπουργών και, σε αντιδιαστολή, ενός ικανότατου Προέδρου που μάχεται μόνος και τρέχει να κλείσει τις τρύπες που ανοίγουν οι «λίγοι» υπουργοί του. Κάποια στιγμή το πίστεψε κιόλας ο κ. Πρόεδρος και άρχισε να φωνάζει και να κάνει και κήρυγμα σε κάποιους από αυτούς.

Τους μόνους που υπολογίζει, όπως μας λέχθηκε, είναι τον Κεραυνό, τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και τον Πάλμα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, μετά από κάτι πρόσφατους διορισμούς επιτρόπων που έκανε ο κ. Πρόεδρος, υπήρχαν υπουργοί που πήγαν στην γραμματεία του Υπουργικού να ενημερωθούν. Ούτε και στη γραμματεία βέβαια γνώριζαν. Ο άνθρωπος τους έχει γραμμένους και κυριολεκτικά τους θεωρεί αναλώσιμους.

ΘΟΥΚΗΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα