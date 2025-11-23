Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει με τον ανασχηματισμό

Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με τον ανασχηματισμό τελικά. Όπως λέει και ο Βίκτωρας, είναι προνόμιο του Προέδρου. Θα το σεβαστούμε με μια παρατήρηση. Ότι η αξιοπρέπεια των υπουργών δεν είναι κανενός προνόμιο, ούτε (κυρίως) υπόκειται στην τρικυμία εν κρανίω του κυρίου Προέδρου. Η ανασχηματισμολογία για τον κ. Πρόεδρο πάντως έχει και τα καλά της. Παρατείνει τη συζήτηση περί άχρηστων υπουργών και, σε αντιδιαστολή, ενός ικανότατου Προέδρου που μάχεται μόνος και τρέχει να κλείσει τις τρύπες που ανοίγουν οι «λίγοι» υπουργοί του. Κάποια στιγμή το πίστεψε κιόλας ο κ. Πρόεδρος και άρχισε να φωνάζει και να κάνει και κήρυγμα σε κάποιους από αυτούς.

Τους μόνους που υπολογίζει, όπως μας λέχθηκε, είναι τον Κεραυνό, τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και τον Πάλμα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, μετά από κάτι πρόσφατους διορισμούς επιτρόπων που έκανε ο κ. Πρόεδρος, υπήρχαν υπουργοί που πήγαν στην γραμματεία του Υπουργικού να ενημερωθούν. Ούτε και στη γραμματεία βέβαια γνώριζαν. Ο άνθρωπος τους έχει γραμμένους και κυριολεκτικά τους θεωρεί αναλώσιμους.

ΘΟΥΚΗΣ