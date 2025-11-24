Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βανδάλισαν (και) τον Δημοτικό Κήπο της Λάρνακας...

Συνεχίζουν απτόητοι το έργο τους οι ανεγκέφαλοι…Προκαλούν ζημιές σε δημόσιες περιουσίες, αναγράφοντας συνθήματα με σπρέι σε διάφορα σημεία αναφοράς της Λάρνακας. Αυτή τη φορά στο «στόχαστρό» τους βρέθηκε ο Δημοτικός Κήπος, επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου. Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό μας στιγμιότυπο, γέμισαν τους εξωτερικούς τοίχους με συνθήματα ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα «αρρωστημένα» τους μυαλά. Μια μερίδα ανεγκέφαλων, που δεν λογαριάζουν τις θυσίες και τους κόπους των τοπικών Αρχών να καλλωπίσουν την πόλη, συνεχίζουν ανενόχλητοι να προκαλούν βανδαλισμούς, προκαλώντας με τις ακατανόητες πράξεις τους αλγεινή εικόνα σε νευραλγικά σημεία της Λάρνακας. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη Λάρνακα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς ακόμα η τοπική Αρχή και η Αστυνομία δεν έχουν καταφέρει να βρουν τις λύσεις. Και στο τέλος της ημέρας, αυτή που το πληρώνει είναι μόνο η Λάρνακα.     

Β. Βας

