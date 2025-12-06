Ξεφτίλα, ξεπεσμός, κατάντια...

Στην παρουσίαση υποψηφίων με το κόμμα του, ο Φειδίας Παναγιώτου περιέλαβε άτομο που είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλακή για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού. Και όχι από άγνοια! Στο σχετικό βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου, ζητάει από τον παιδοβιαστή να του πει γιατί είχε πάει τόσα χρόνια φυλακή. Εκείνος, μάλιστα, απαντά με θράσος ότι η μικρή -δηλαδή το θύμα του- «τον αγαπούσε».

«Κανένας σεβασμός, καμία προστασία για το παιδί που δέχτηκε την κακοποίηση. Κανένας αντίλογος, μόνο για τα κλικς», σχολίασε πολύ εύστοχα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ, Πάμπος Παπαγεωργίου, με τον οποίο η στήλη συμφωνεί και προσυπογράφει.

ΜΧΣ