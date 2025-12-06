Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ξεφτίλα, ξεπεσμός, κατάντια...

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην παρουσίαση υποψηφίων με το κόμμα του, ο Φειδίας Παναγιώτου περιέλαβε άτομο που είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλακή για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού. Και όχι από άγνοια! Στο σχετικό βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου, ζητάει από τον παιδοβιαστή να του πει γιατί είχε πάει τόσα χρόνια φυλακή. Εκείνος, μάλιστα, απαντά με θράσος ότι η μικρή -δηλαδή το θύμα του- «τον αγαπούσε».

«Κανένας σεβασμός, καμία προστασία για το παιδί που δέχτηκε την κακοποίηση. Κανένας αντίλογος, μόνο για τα κλικς», σχολίασε πολύ εύστοχα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ, Πάμπος Παπαγεωργίου, με τον οποίο η στήλη συμφωνεί και προσυπογράφει.

ΜΧΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα