Έψαχναν την αντιπολίτευση!

Στην εκπομπή του Omega Αιχμές, με τον Σωτήρη Παρούτη, συζητούσαν τα θέματα της φορολογικής μεταρρύθμισης, με καλεσμένους τους βουλευτές Κουλλά, Ερωτοκρίτου και Χριστοφίδη. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ άργησε να πάει και απορούσε ο κόσμος «πού είναι η αντιπολίτευση». Εκεί χρειάστηκε να παρέμβει ο Σωτήρης Παρούτης και να εξηγήσει ότι καλέστηκε ο κ. Χριστοφίδης και ήταν στον δρόμο. Εκεί ο κ. Κουλλά ζήτησε τον λόγο για να εξηγήσει ότι βεβαίως και οι ίδιοι στον ΔΗΣΥ είναι αντιπολίτευση. Το γέλιο του Παρούτη τα είπε όλα! Δεν ξέρω αν έπεισε κανέναν ο κ. Κουλλά ή ακόμα γενικότερα ο ΔΗΣΥ για τον αντιπολιτευτικό του ρόλο, αλλά εντάξει… ο καθένας έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Χαριτολογώντας, όταν έφτασε ο Χριστοφίδης στο στούντιο, ο Παρούτης το συνέχισε, λέγοντάς του ότι ευτυχώς που ήρθε για να μην κατηγορηθούν για «παρασυναγωγή». 

