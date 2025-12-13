Η μεγάλη επιτυχία των καμερών

Αναμφίβολα οι κάμερες στα φώτα τροχαίας έβαλαν κάποια τάξη, αφού ο φόβος του προστίμου έκανε τους οδηγούς να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Ταυτόχρονα, όμως, μεγάλωσε και πολύ και η καχυποψία του κόσμου που θεωρεί ότι τον παγιδεύουν, με αποτέλεσμα να μας έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα με τα ασθενοφόρα. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να ακούει σειρήνες, να βλέπει φάρους και να φοβάται ότι θα μπλέξει με 300 ευρώ πρόστιμο, αντί να κάνει στην άκρη και να αφήσει το ασθενοφόρο να περάσει. Αναγκάστηκε μάλιστα και η Αστυνομία να βγάλει ανακοίνωση για τα αυτονόητα. Τόση η επιτυχία του συστήματος όπως εφαρμόστηκε.

Παζούρ.