Μαρία μου, πρόσεχε!

Επικίνδυνα απρόσεχτη, όσον αφορά τις ενδυματολογικές της επιλογές, εμφανίστηκε η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην προχθεσινή συνάντησή της με τους δύο ηγέτες. Πώς πας, Μαρία μου, με το κατακόκκινο από πάνω ώς κάτω κοστούμι σε μία τέτοια συνάντηση; Έλειψε ένα κίτρινο, πράσινο, μαύρο ή κάποιο άλλο ουδέτερο χρώμα κοστουμιού; Σε έχουν που σε έχουν στην μπούκα αρκετοί Ελληνοκύπριοι υπερπατριώτες ως φιλότουρκη, τώρα θα αρχίσουν να λένε ότι ακόμα και αυτή η επιλογή σου ήταν σκόπιμη. Εδώ Μαρία μου είναι Κύπρος, δεν είναι παίξε - γέλασε. Νομίζεις ότι οι δύο ηγέτες τυχαία σου ήλθαν, ο ένας με γαλαζομπλέ γραβάτα και ο άλλος με κόκκινη; Γι΄αυτό την επόμενη φορά που θα μας ξανάλθεις με το καλό, «ξέχασε», για το καλό σου, να βάλεις στη βαλίτσα, το, κατά τ΄άλλα υπέροχο, κόκκινό σου κοστούμι, γιατί αν τώρα δεν το εντόπισαν οι παsh πατριώτες μας, την άλλη δεν θα τους ξεφύγει!

