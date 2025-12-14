Ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να ενεργεί ενίοτε και σαν ιnspector Κλουζό. Φόρεσε λοιπόν μια περούκα ο αγαπητός Ανδρέας Παπακωνσταντίνου και βγήκε έξω με τους υπαλλήλους της Ελεγκτικής να ελέγξει τα λεωφορεία. Πώς λειτουργούν; Το κοινό αισθάνεται ότι εξυπηρετείται; Όπως αναφέρθηκε σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «Ο Γενικός Ελεγκτής ήθελε ο ίδιος να συμμετέχει στον έλεγχο, για να δει πώς βιώνουν οι πολίτες τη διακίνηση με τα δημόσια λεωφορεία, για να καταγραφεί η σωστή εικόνα και με στόχο να βελτιώσουμε τις δημόσιες μεταφορές». Αρχές του 2026 η Ελεγκτική Υπηρεσία αναμένεται να εκδώσει ειδική έκθεση, στην οποία θα αναγράφονται τα ευρήματα της Υπηρεσίας.

Τους επόμενους μήνες θα γίνουν έλεγχοι στο Προεδρικό και τη Βουλή, όπως πληροφορούμαστε. Στην πρώτη περίπτωση ο Γενικός Ελεγκτής θα ντυθεί αστυνομικός της προεδρικής φρουράς και στη δεύτερη κλητήρας για τη μεταφορά εγγράφων σε διάφορα τμήματα της Βουλής. Και στις δύο περιπτώσεις θα έχει από πρώτο χέρι εικόνα πώς λειτουργούν οι δύο πιο σημαντικοί θεσμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θουκής