Γιατί δεν φεύγει η ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση;

* Γιατί δεν φεύγει η ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση; Μεταξύ μας, και η ομάδα Αναστασίου- Χαννίδη, και η ομάδα Σιζόπουλου-Μορφάκη συμφωνούν απόλυτα σε κάτι. Ότι ο Χριστοδουλίδης δουλεύει ψιλό γαζί το κόμμα. Τους κοροϊδεύει μέχρι εξευτελισμού, ωστόσο διαφωνούν στο πώς θα τον αντιμετωπίσουν και εν γένει θα διαχειριστούν την απρεπή συμπεριφορά του. Οι μέν πρώτοι λένε ότι δεν κερδίζουμε κάτι φεύγοντας, απεναντίας, ίσως εξευτελιστούμε ακόμα περισσότερο αφού είναι αμφίβολο αν η μόνη υπουργός του κόμματος, δηλαδή η Μαρία Παναγιώτου, θα παραιτηθεί και θα ακολουθήσει. Οπότε μένουμε, κάνουμε τα ρουσφετάκια μας έως τις Βουλευτικές. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, τότε, την επομένη των εκλογών βλέπουμε (και μάλλον φεύγουμε). Αν μπούμε ο Χριστοδουλίδης, όπως τους είπε, θα κάνει νέο ανασχηματισμό, οπότε σίγουρα θα έχουν στο τσεπάκι τους και δεύτερο υπουργείο. Οι άλλοι λένε ότι με την ΕΔΕΚ στη συγκυβέρνηση το κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή, οπότε είναι προτιμότερο να διασώσουμε την αξιοπρέπειά μας και να φύγουμε από τώρα. Ποιος, αλήθεια, έχει δίκαιο;

Θουκής

