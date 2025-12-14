Ο Στέλιος Κουντούρης διορίστηκε για να εκτελεί καθήκοντα γενικού διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, από τις 25 Ιουνίου 2025 υπηρετούσε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025 και ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας. Τη θέση αυτή ανέλαβε μετά την απόφαση της ΕΔΥ να θέσει σε διαθεσιμότητα την τότε αναπληρώτρια γενική διευθύντρια, Άννα Αριστοτέλους. Μετά την παραίτηση της νέας γενικής διευθύντριας στο ΥΠΑΜ κ. Εμμανουέλας Λαμπριανίδου, έπρεπε πάντως να βρεθεί μια λύση δεδομένου ότι ο κύριος Ελίκκος Ηλία στην κυριολεξία είχε εξουθενωθεί τρέχοντας δύο από τα μεγαλύτερα υπουργεία της χώρας και σε αρμοδιότητες αλλά και σε προσωπικό. Το μήνυμα έφτασε μέχρι και το Προεδρικό με αποτέλεσμα να εξευρεθεί μια λύση η οποία, σε ό,τι αφορά το άτομο, είναι αδιαμφισβήτητα ποιοτική. Διορίστηκε για να εκτελεί καθήκοντα γενικού διευθυντή του ΥΠΑΜ ο βοηθός γενικός λογιστής Στέλιος Κουντούρης με απόφαση της ΕΔΥ. Ο δρ Ελίκκος πάντως αμέσως μετά το διορισμό της Εμμανουέλας Λαμπριανίδου στη θέση προσπάθησε πάρα πολύ να την πείσει να παραμείνει, επισκέφθηκαν μάλιστα από κοινού το υπουργείο αλλά τελικά η κ. Λαμπριανίδου ήταν αμετάπειστη. Η γυναίκα δεν μπορούσε εν μία νυκτί από τα θέματα Πολιτισμού να αναλάβει όπλο, κράνος, εξαρτύσεις και να κάνει εφ' όπλου λόγχη στον Πενταδάκτυλο.

ΘΟΥΚΗΣ