Προς επιλεκτικά «προσβεβλημένους»

Αν και προσωπικά άθεος, θεωρώ ότι κανένας δεν δικαιούται να προσβάλλει και να χλευάζει -με τον οποιοδήποτε τρόπο- τη θρησκεία και την πίστη του άλλου. Όλοι όμως αυτοί, που εξανέστησαν για τα έργα του Γιώργου Γαβριήλ και ζητούσαν -και συνεχίζουν- να ζητούν την κεφαλή του επί πίνακι, είναι βέβαιο ότι δεν θα αντιδρούσαν έτσι αν ο καλλιτέχνης μεταχειριζόταν με τον ίδιο τρόπο μια άλλη θρησκεία και τα σύμβολά της, γιατί απλά η «ευαισθησία» τους αφορά μόνο τον χριστιανισμό, τον Χριστό και την Παναγία. Να τους υπενθυμίσω τα γέλια και τις χαρούλες που έκαναν όταν το γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo, με σειρά σκίτσων του χλεύαζε τον προφήτη Μωάμεθ και πόσο αγανακτισμένοι «Je suis Charlie» έγιναν, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα του περιοδικού στην ελευθερία έκφρασης, όταν μουσουλμάνοι τρομοκράτες σκότωσαν 12 ανθρώπους στα γραφεία του, με «δικαιολογία» την προσβολή της πίστης τους!

Κ.ΖΑΔΗΣ