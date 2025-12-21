Συνεχίζεται η μάχη για τον έλεγχο της Λεμεσού. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε μια τρίτη επίθεση εναντίον περιουσίας του γνωστού Ρώσου επιχειρηματία Πούνιν στη Λεμεσό. Οι πρώτες δύο αφορούσαν εμπρησμούς υπερπολυτελών αυτοκινήτων, η τρίτη αφορούσε τοποθέτηση βόμβας σε γνωστή κάβα του επιχειρηματία στη Γερμασόγεια. Ο Πούνιν υπήρξε στενός συνεργάτης του Σταύρου Δημοσθένους, αφού και οι δύο διετέλεσαν παράγοντες της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσας. Αστυνομική πηγή ανέφερε στη στήλη ότι οι καταδρομικές αυτές επιχειρήσεις μετά τη δολοφονία του Δημοσθένους έχουν να κάνουν με εκβιασμούς επιχειρηματιών με στόχο την «πώληση προστασίας». Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η Λεμεσός, η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, σταδιακά κινδυνεύει να ελεχθεί από το οργανωμένο έγκλημα, εξαιτίας της αδυναμίας της Αστυνομίας. Αν το έγκλημα δεν παταχθεί στη ρίζα του, αν δηλαδή το επιχειρείν στην Κύπρο δεν θεωρείται ασφαλές αλλά υπό την αίρεση κάποιων κακοποιών, τότε, η φυγή επιχειρήσεων από την Κύπρο είναι αναπόφευκτη.